В Ярославской области спасатели вынесли из горящей квартиры девочку, кота и собаку

В огне сильно пострадали мебель на кухне Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Тутаеве Ярославской области пожарные спасли жизнь 9-летней девочке. Квартира, в которой она на время осталась одна, загорелась. Ребенок выбежал на балкон, там кричала и звала на помощь. Пожарные при помощи трехколенной лестницы сняли девочку с балкона и передали в руки медиков. Также из горящей квартиры вынесли кота и собаку.

- Информация о возгорании в доме №2 по улице 50 лет Победы поступила 8 февраля в 9.42. На месте работали 9 человек личного состава и три машины. В 10.15 огонь был потушен, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

В огне сильно пострадали мебель на кухне, судя по всему, оттуда и начался пожар. В квартире закопчены стены и потолок. Причины возгорания устанавливаются.