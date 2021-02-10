В Ярославле остановили маршрутку из-за водителя без маски Фото: Олег Укладов

Утром 9 февраля пассажиры, которые ехали на 176-ой маршрутке, всем составом опоздали на работу и учебу. На Московском проспекте, на подъезде к Богоявленской площади, полиция устроила небольшую погоню за автобусом.

- Сначала сотрудники ГИБДД из окна своего автомобиля пристально рассматривали водителя, потом включили сирену, а после через громкоговоритель потребовали остановить транспортное средство. Мы не поняли, что произошло, скорость водитель не превышал, все было спокойно, - рассказывает пассажир маршрутки.

Пока водитель искал место, чтобы остановиться, говорит очевидец, полиция не выключала проблесковые маячки и спецсигналы.

- Водитель вышел из кабины, минут 20-30 сотрудники ГИБДД с ним общались, что-то писали. Мы, пассажиры, начали перешептываться, не могли понять, что происходит. Может пьяный, может еще что. Неприятно и страшновато. Когда мужчина вернулся, он расставил все точки на i. Сказал, что маски на нем не было, поэтому и тормознули, - говорит пассажир.

Ярославцы, которые ехали в маршрутном автобусе, от случившегося в легком недоумении. Да, закон есть закон и его нужно исполнять, но крайними в этой ситуации оказались они: не каждый работодатель поверит в такую причину опоздания.

Кстати, картина с остановленной маршруткой привлекла внимание других водителей. Один из них так, видимо, засмотрелся, что забыл про дистанцию и врезался в «буханку».