Ярославских школьников не будут высаживать из транспорта на мороз

Принятие этого закона обеспечит безопасность детей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Государственная Дума РФ во втором чтении приняла поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Если ребенок, которому еще нет 16 лет, едет один без взрослых и ему не хватает на проезд, высаживать такого пассажира запрещается.

В морозы эта проблема как никогда актуальна. Были случаи, когда детям приходилось добираться до дома пешком по холоду, потому что не хватало буквально пары рублей на проезд. В похожей ситуации в январе оказался 9-летний ярославский школьник. Он сел на трамвай и только там понял, что не достает двух рублей. Мальчик попросил кондуктора разрешить ему проехать за те деньги, что у него есть, но сердце женщины не дрогнуло. Не вступились за ребенка и другие пассажиры. Школьнику пришлось выйти на ближайшей остановке. Он дождался следующего трамвая, там кондуктор оказалась человечнее. Случись все за городом, где транспорт ходит по расписанию и не очень часто, все могло закончиться гораздо хуже.

- Это может привести к трагедии. Принятие этого закона обеспечит безопасность детей, - сказал председатель ГД Вячеслав Володин.