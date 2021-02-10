В Ярославле возбудили уголовное дело за нападение на полицейских

Сотруднику ГИБДД пришлось применить табельное оружие Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославле по факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Напомним, ЧП произошло в Заволжском районе в ночь с 8 на 9 февраля. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Во время оформления протокола из машины вышли пассажиры.

- Они выразили недовольство законными действиями полиции, после чего неожиданно начали наносить удары полицейским, - рассказали в СКР.

Чтобы утихомирить компанию, один из сотрудников ГИБДД выстрелил в воздух из табельного оружия. После на подмогу приехали росгвардейцы. Дебоширов задержали и доставили в отдел полиции.

Идет расследование уголовного дела.