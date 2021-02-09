На старика из Ярославской области возбудили уголовное дело Фото: СУ СКР по Ярославской области

6 февраля, в поселке Козьмодемьянск Ярославской области нашли тело мужчины с ножевыми ранениями. В преступлении следствие подозревает 70-летнего знакомого погибшего, с которым в день убийства они распивали алкоголь.

- Со слов мужчины, мотивом преступления явилась ссора, возникшая в ходе совместного распития спиртных напитков, - рассказали СКР.

В настоящее время на подозреваемого возбудили уголовное дело, следствие устанавливает обстоятельства случившегося.