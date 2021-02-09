Мэр Ярославля вновь ушел в отпуск

Владимир Волков вновь ушел в отпуск. ФОТО: страница Владимира Волкова, ВКонтакте

Мэр Ярославля Владимир Волков вновь отдыхает: на ближайшие 14 дней он в отпуске. Сегодня, 9 февраля, общегородское совещание в мэрии вместе градоначальника провела его заместитель по социальной политике Елена Новик.

В последние месяцы, как отмечают многие ярославцы, Владимир Волков зачастил с отпусками. В августе он отдыхал в Крыму, о чем рассказывал на своей странице в социальной сети. Два месяца отработал – и в ноябре вновь покинул горожан. Прошло еще около двух месяцев, - и снова законные выходные.

Как пояснили в пресс-службе мэрии города, муниципалитет Ярославля установил мэру оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 дней. Но все отпускные дни Владимир Волков не использует, отдыхает меньше того, что ему положено.