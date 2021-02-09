В Ярославле столкнулись маршрутка и автобус. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Сегодня, 9 февраля, на Юбилейной площади столкнулись маршрутка №38 и автобус №17.

- Удар был очень сильный, одна женщина не удержалась и упала, - пишет в группе «Жесть Ярославль» очевидец ДТП.

По данным пресс-службы регионального УМВД, пострадавших в этой аварии нет. Повреждено только "железо".

Ярославцы называют две возможные причины утренней аварии: скользкую дорогу и превышение скорости водителем маршрутки.

- Это все лед у остановки!

- И смешно, и грустно наблюдать, как автобусы тормозят и стартуют… А ведь почти на всех остановках так.

- 38-я вечно не соблюдает дистанцию, как бешеные несутся. Мимо остановок даже.

- Согласная и про лед, и про дистанцию. «Авось» не сработало.