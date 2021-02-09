График выплаты пенсий Ярославской области в феврале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с предстоящими праздничными днями, в Ярославской области сменился график выплаты пенсий и социальных пособий.

В городских отделения почтовой связи с 6-ти разовой доставкой:

20 февраля – за 20 и 21 февраля,

22 февраля – за 22 и 23 февраля.

В отделениях почтовой связи с 5-ти разовой доставкой (выходные воскресенье и понедельник):

19 февраля – за 19, 20 и 21 февраля,

22 февраля – за 22 и 23 февраля.

В отделениях почтовой связи с 5-ти разовой доставкой (выходные суббота и воскресенье):

19 февраля – за 19 и 21 февраля,

20 февраля – за 20, 22 и 23 февраля.