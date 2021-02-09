В Ярославле в огне погиб человек

Из-за пожара ночью эвакуировали жителей многоэтажки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для жителей Дзержинского района минувшая ночь оказалась богата на события. Поздно вечером в районе торгового центра «Глобус» раздались выстрелы, а около полуночи заполыхала квартира в многоэтажном доме на улице Громова.

По словам очевидцев, здание обесточили еще до приезда пожарных. Многие жильцы дома, почувствовав запах дыма, вышли сами, пятерых эвакуировали спасатели.

Ликвидировали возгорание в 00.24 часа. Квартира сильно закопчена.

На месте работали 21 пожарный и семь машин. Несмотря на оперативность спасателей, один человек погиб – 58-летний хозяин сгоревшей квартира.