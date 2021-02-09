В Ярославле пассажиры иномарки напали на полицейских

В полиции рассказали о конфликте со стрельбой в Заволжском районе. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

ЧП на проспекте Машиностроителей в Ярославле произошло поздно вечером вчера, 8 февраля. Сотрудники ГИБДД остановили «Митсубиши», за рулем которой сидел пьяный водитель.

- Во время оформления административного протокола из автомобиля вышли пассажиры. Сначала они высказывали недовольство действиями полицейских, а потом неожиданно начали наносить удары сотрудникам, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Агрессоров было двое: 30-летний мужчина и 27-летняя женщина. Чтобы их остановить, один из полицейских достал табельное оружие и сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух.

- Сейчас выстрелю! – слышен голос на записи, опубликованной очевидцами в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

- Давай! Давай! – кричит ему в ответ мужчина с явным акцентом.

Помощь в задержании нарушителей оказали росгвардейцы. Сотрудники ГИБДД обратились за медицинской помощью, к счастью, травмы оказались не серьезными.

Как рассказали в полиции, и водитель, и пассажиры остановленной иномарки – граждане одной из стран ближнего зарубежья. В отношении пьяного 35-летнего водителя составлен протокол. Как оказалось, у него нет водительских прав, а его агрессивные друзья нарушили режим пребывания в РФ.

Что касается нападения на полицейских, то в этом вопросе будут разбираться следователи регионального СКР.

- Материал проверки направлен в Следственное управление для принятия процессуального решение, - сказали в полиции.