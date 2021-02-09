«Уйди! Сейчас выстрелю!»: в Ярославле произошла вооруженная разборка

Конфликт произошел в Заволжском районе. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле в ночь на 9 февраля в районе торгового центра в Заволжском районе произошел вооруженный конфликт.

- Уйди, я сказал! Сейчас выстрелю! – слышен на видео голос мужчина, а деле следует выстрел.

По словам очевидцев, в конфликте участвовали несколько человек. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов. Ни о причинах разборок, ни об участниках пока ничего не известно, как и о том, есть ли пострадавшие.

КП-Ярославль обратилась за комментариями в пресс-службе УМВД по Ярославской области. Информация будет обновляться.