В Дзержинском районе Ярославля построят 17 многоэтажек Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле разработали и собираются воплощать в жизнь проект застройки 13-го микрорайона, который находится в Дзержинском районе. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, здесь будут построены многоэтажные дома, школа, два детских сада и другая инфраструктура.

- Здесь должна появиться школа на 825 мест, детский сад на 100 мест и детский сад на 300 мест, - рассказала главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Проект расширения 13-го МКР был разработан в 2018 году, но по плану на территории должны были построить девятиэтажные дома. Недавно проект подкорректировали, в итоге в новых домах будет не более 8 этажей.

Как сообщили в мэрии, на окраине Дзержинского района построят порядка 17 многоэтажек, в которые заселятся около 6 тысяч человек. Но сначала проект необходимо утвердить на общественных слушаниях.

Обсуждение запланировано на даты с 16 февраля по 2 марта. Ознакомиться с проектом ярославцы могут по вторникам с 9:00 до 12:00 и по четвергам с 14:00 до 17:00 в департаменте градостроительства Ярославля (Революционный проезд, 6).