Несмотря на морозы, школы Ярославской области провели уроки

Несмотря на холод, звонки на уроки все-таки прозвенели. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Ярославской области из-за аномального холода Департамент образования разрешил свободное посещение в школах.

Ученики 1-4 классов могут не посещать школу при температуре -23°С и ниже. Учащимся 5-9 классов свободное посещение разрешено при -26°С и ниже. Школьники 10-11 классов могут остаться дома, если температура -30°С и ниже.

Но несмотря на это, звонки на уроки все-таки прозвенели.

- Решения об отмене школьных занятий муниципальные районы принимают самостоятельно, но сегодня этого не произошло, и все образовательные организации работали в штатном режиме, - рассказала директор областного департамента образования Ирина Лобода.