Новые ясли Рыбинска приняли первых воспитанников

Детские сады приняли 80 малышей. Фото: Администрация Рыбинска

Сегодня, 8 февраля, в Рыбинске открыли новые ясли в микрорайонах Веретье-1 и Северный. Строительство началось осенью 2019 года, было потрачено 88 миллионов и вот первый рабочий день настал. Детские сады приняли 80 малышей.

- С открытием новых яслей полностью закрыта потребность в местах в дошкольных учреждениях микрорайонов Веретье и Северный, - сказал глава Рыбинска Денис Добряков.

В яслях есть все для комфорта детей: мебель, игрушки, музыкальные инструменты, оборудование, медицинский кабинет. Сами корпуса просторные, теплые и светлые.

- Мы очень ждали эти ясельки, их начали строить, когда дочь только родилась, и мы сразу пошли записываться, - рассказала Оксана Колесова, мама воспитанницы яслей.

Несмотря на это, 44 ребенка все-таки остались в очереди на место в городских яслях.