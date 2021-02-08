За фото в купальнике девушка отсудила у ярославского аквапарка 60 000 тысяч рублей

Снимок девушке не понравился, и она попросила его удалить, но фото опубликовали в социальных сетях аквапарка с вопросом «Красивая?». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В марте прошлого года жительница Рыбинска с семьей отдыхала в ярославском аквапарке и во время фотосессии гостей попала в объектив камеры. Снимок девушке не понравился, и она попросила его удалить, но фото опубликовали в социальных сетях аквапарка с вопросом «Красивая?». Из-за этого пострадавшая поругалась с мужем, который решил, что она сама выложила снимок, вызвала недовольство у работодателя и расстроилась из-за некоторых негативных комментариев.

В итоге девушка подала на аквапарк в суд за незаконную публикацию фото и потребовала 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

- Суд пришел к выводу о том, что хотя изображение истца и было сделано в публичном месте, именно девушка является основным объектом съемки, а, следовательно, в данном случае ответчику было необходимо получить согласие на публикацию фотографии. Решением Рыбинского городского суда в пользу девушки с ООО «Аквапарк» была взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей и судебные расходы, - прописано в судебном заключение Ярославского областного суда.

Пострадавшая с таким решением суда первой инстанции не согласилась и обратилась в областной суд. В итоге компенсация была увеличена до 60 тысяч рублей.