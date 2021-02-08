Ярославец обворовал офис на 4 этаже с помощью пожарной лестницы

36-летний ярославец предстанет перед судом по обвинению в краже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

36-летний ярославец предстанет перед судом по обвинению в краже. По версии следствия, преступление мужчина совершил в ноябре прошлого года. По пожарной лестнице он добрался до офиса, что находится на четвертом этаже, и отжал одну из створок окна. Никем не замеченный, злоумышленник вынес из офиса финансовой организации несколько ноутбуков и две шубы. Для фирмы ущерб составил 98 тысяч рублей, для сотрудницы, которая лишилась верхней одежды, - почти 60 тысяч.

- Сотрудники полиции быстро установили личность подозреваемого. Во время обыска по месту его жительства нашли похищенные вещи. Ущерб потерпевшим возмещен, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.