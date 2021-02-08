В Ярославль приедет «Поезд Победы»: как записаться?

В Ярославль приедет «Поезд Победы» Фото: Правительство Ярославской области

10 февраля на станцию «Ярославль Главный» приедет «Поезд Победы», каждый вагон которого посвящен событиям 1941-1945 годов. В основе выставки – история о войне, рассказанная ветераном-железнодорожником. Прототипом главного героя стала Елена Чухнюк, которая возила эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта.

- В «Поезде Победы» находится уникальное количество многофигурных композиций в скульптуре. Мультимедийное сопровождение включает 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, - рассказали в правительстве региона.

Экспозиция будет работать три дня. Посетить ее можно бесплатно, но только по предварительной записи. Сделать это можно на сайте проекта «поездпобеды.рф». Один зарегистрированный взрослый может взять с собой ребенка от 6 до 17 лет. Дети старше 12 лет могут записаться самостоятельно.

«Поезд Победы» отправился в свое путешествие 23 октября с Белорусского вокзала. Уже посетил Архангельск, Мурманск, Псков, Санкт-Петербург, Тулу, Курск, Новороссийск, Волгоград, Керчь и Севастополь.