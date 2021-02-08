Экс-директора рыбинского лесничества осудили за получение взятки Фото: Полина Вачнадзе

Рыбинский городской суд признал виновным в получении взятки Сергея Батькова, бывшего директора ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество».

- Суд установил, что Сергей Батьков в сентябре 2020 года получил от предпринимателя, который занимался лесозаготовками, 73 тысячи рублей, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

За эти деньги руководитель лесничества должен был обеспечить бизнесмену общее покровительство. Например, не замечать нарушения при вырубке деревьев и не привлекать предпринимателя к ответственности.

Но все пошло не по плану, о «сделке» стало известно правоохранителям. Батьков не только лишился должности (30 октября прошлого года он оставил свой пост), но и получил три года условно с испытательным сроком. Кроме того, на протяжении этого времени экс-директор лесничества не может занимать определенные посты. Также он должен выплатить государству штраф – в пять раз выше суммы взятки, то есть, 365 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.