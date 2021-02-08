В Ярославской области будут следить за всем транспортом Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области будут внедрять единую систему контроля за передвижением транспорта. Ее создали в МВД и московском Центре организации дорожного движения, а наш регион стал одним из пилотных, где эту систему будут тестировать.

Уже поступило шесть серверов, с помощью которых будет обрабатываться информация с 500 камер наблюдения. Сейчас на дорогах стоит порядка 100 фото- и видеокамер, все они уже занесены в систему. Она поможет отслеживать маршруты передвижения машин, контролировать соблюдение ПДД, искать угнанные автомобили и транспорт, который используют террористы. Кроме того, система сама будет рассылать уведомления нарушителям, что сэкономит расходы на услуги почты.