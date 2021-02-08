Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В администрации Рыбинска пояснили, почему выросла плата за отопление

Рыбинцев неприятно удивили счета за тепло
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий
Потребление тепловой энергии во многом зависит от температуры воздуха

Потребление тепловой энергии во многом зависит от температуры воздуха

Фото: Полина Вачнадзе

Рыбинцев неприятно удивили суммы, которые им выставили за тепло в январе. Возник вопрос, чем это связано. На него ответили в администрации города.

Как пояснили городские власти, в тех домах, что оборудованы общедомовыми приборами учета, жильцы отплачивают тепло по факту потребления и только в отопительный период. То есть, с мая по сентябрь счета за отопление не выставляются. В остальные месяцы потребление тепловой энергии во многом зависит от температуры воздуха.

- На всех домах, оборудованных ОДПУ, в январе зафиксировано большее потребление, в среднем, на 20-30 Гкалл. В январе температура воздуха составляла 6,9 градуса, больше двух недель была ниже -10 градусов. Для сравнения в январе прошлого года температура держалась на отметке 1,2 градуса, 19 дней она была выше ноля, - пояснила директор по сбыту тепловой энергии ООО «Рыбинская генерация» Ольга Дременкова.

В тех домах, где нет общедомовых приборов, оплата идет в течение всего года равными долями. Поэтому у жильцов таких домов изменений в квитанциях не наблюдается.

Свои вопросы по отоплению рыбинцы могут задать по телефону 8(4855)32-72-42. Также можно направить запрос в личном кабинете сайта ООО «Рыбинска генерации» r-gen.ru или по электронной почте my@r-gen.ru.