В администрации Рыбинска пояснили, почему выросла плата за отопление

Потребление тепловой энергии во многом зависит от температуры воздуха Фото: Полина Вачнадзе

Рыбинцев неприятно удивили суммы, которые им выставили за тепло в январе. Возник вопрос, чем это связано. На него ответили в администрации города.

Как пояснили городские власти, в тех домах, что оборудованы общедомовыми приборами учета, жильцы отплачивают тепло по факту потребления и только в отопительный период. То есть, с мая по сентябрь счета за отопление не выставляются. В остальные месяцы потребление тепловой энергии во многом зависит от температуры воздуха.

- На всех домах, оборудованных ОДПУ, в январе зафиксировано большее потребление, в среднем, на 20-30 Гкалл. В январе температура воздуха составляла 6,9 градуса, больше двух недель была ниже -10 градусов. Для сравнения в январе прошлого года температура держалась на отметке 1,2 градуса, 19 дней она была выше ноля, - пояснила директор по сбыту тепловой энергии ООО «Рыбинская генерация» Ольга Дременкова.

В тех домах, где нет общедомовых приборов, оплата идет в течение всего года равными долями. Поэтому у жильцов таких домов изменений в квитанциях не наблюдается.

Свои вопросы по отоплению рыбинцы могут задать по телефону 8(4855)32-72-42. Также можно направить запрос в личном кабинете сайта ООО «Рыбинска генерации» r-gen.ru или по электронной почте my@r-gen.ru.