Ярославская бездомная Нина, спасенная волонтерами, обрела семью

Бездомная Нина, которую неравнодушные ярославцы забрали с теплотрассы, привели в порядок, одели, обули и сняли квартиру, нашла свою настоящую семью. Об этом рассказал общественник Андрей Брой, тоже немало сил вложивший в то, чтобы женщина начала нормальную жизнь.

Воссоединение семьи стало возможно, благодаря участию Нины в программе «Близкие люди». Нашелся сын женщины, которого она считала мертвым. Мужчина тоже думал, что его матери уже нет в живых, но пр этом всегда носил с собой ее фотографию.

Хочется верить, что у этой истории счастливый конец. Сын Нины пообещал снять ей квартиру в Дзержинском районе недалеко от своей и часто видеться с мамой.