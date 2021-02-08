В школах Ярославля из-за морозов ввели свободное посещение Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области вновь аномальные холода, на ночь с 7 на 8 февраля пришелся пик морозов. Департамент образования мэрии Ярославля напомнил родителям, что сейчас они принимают решение, отправлять ребенка на занятия или оставить дома.

Ученики 1-4 классов могут не посещать школу при температуре -23°С и ниже. Учащимся 5-9 классов свободное посещение разрешено при -26°С и ниже. Школьники 10-11 классов могут остаться дома, если температура -30°С и ниже.

- Об отмене посещения вашим ребенком школы родители должны проинформировать классного руководителя или администрацию школы по телефону, а затем – в письменной форме. Справка от врача в этом случае не требуется, - пояснили в департаменте.

Для всех учащихся, пришедших в школу, учебные занятия будут организованы.