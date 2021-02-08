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В Ярославской области на трассе М8 развернули пункт обогрева

Сотрудники МЧС оказывают экстренную помощь во время сильных морозов
Полина Вачнадзе
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Сотрудники МЧС оказывают экстренную помощь во время сильных морозов

Сотрудники МЧС оказывают экстренную помощь во время сильных морозов

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области на время аномальных морозов на трассе М8 сотрудники МЧС развернули мобильный пункт обогрева. Водители могут здесь согреться, получить первую медицинскую помощь, вызвать скорую или ГИБДД, а также отремонтировать машину.

- В любой момент при получении сигналов бедствия, связанных с ДТП, заторами на трассах, поломками машин, подвижные пункты обогрева выходят на помощь участникам дорожного движения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Подвижной пункт оборудован двумя специальными палатками вместимостью в 10 человек и оперативными автомобилями МЧС – УРАЛом и квадроциклом. Особенность мобильных пунктов в том, что их можно доставить в любую точку трассы и быстро развернуть.