Назад в прошлое: каким был Ярославль век назад

Вид на улицу Свободы и площадь Труда до строительства цирка и универмага, зима, 1950-е годы.
Фото: Мэрия Ярославля
Ярославль сейчас - это большой развивающийся город с крупными заводами, множеством машин на дорогах, торговыми центрами и современными зонами отдыха. Но давайте на мгновение заглянем в прошлое и посмотрим каким был город 50, 70 и 100 лет назад.
Вид на Знаменские ворота и башню. Дореволюционное время.
Фото: Мэрия Ярославля
Улица Гражданская. На первом плане деревянный ресторан "Голубой Дунай", 1952 год
Фото: Мэрия Ярославля
Конечно, за век Ярославль изменился начиная с рекламных вывесок и заканчивая внешним видом домов. Но красота исторических памятников все также сильна и напоминает с чего начиналась наша малая родина.