Назад в прошлое: каким был Ярославль век назад

Вид на улицу Свободы и площадь Труда до строительства цирка и универмага, зима, 1950-е годы. Фото: Мэрия Ярославля

Ярославль сейчас - это большой развивающийся город с крупными заводами, множеством машин на дорогах, торговыми центрами и современными зонами отдыха. Но давайте на мгновение заглянем в прошлое и посмотрим каким был город 50, 70 и 100 лет назад.

Вид на Знаменские ворота и башню. Дореволюционное время. Фото: Мэрия Ярославля

Улица Гражданская. На первом плане деревянный ресторан "Голубой Дунай", 1952 год Фото: Мэрия Ярославля

Конечно, за век Ярославль изменился начиная с рекламных вывесок и заканчивая внешним видом домов. Но красота исторических памятников все также сильна и напоминает с чего начиналась наша малая родина.