Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Назад в прошлое: каким был Ярославль век назад

Смотрим фотоподобрку
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий
Вид на улицу Свободы и площадь Труда до строительства цирка и универмага, зима, 1950-е годы.

Вид на улицу Свободы и площадь Труда до строительства цирка и универмага, зима, 1950-е годы.

Фото: Мэрия Ярославля

Ярославль сейчас - это большой развивающийся город с крупными заводами, множеством машин на дорогах, торговыми центрами и современными зонами отдыха. Но давайте на мгновение заглянем в прошлое и посмотрим каким был город 50, 70 и 100 лет назад.

Вид на Знаменские ворота и башню. Дореволюционное время.

Вид на Знаменские ворота и башню. Дореволюционное время.

Фото: Мэрия Ярославля

Улица Гражданская. На первом плане деревянный ресторан "Голубой Дунай", 1952 год

Улица Гражданская. На первом плане деревянный ресторан "Голубой Дунай", 1952 год

Фото: Мэрия Ярославля

Конечно, за век Ярославль изменился начиная с рекламных вывесок и заканчивая внешним видом домов. Но красота исторических памятников все также сильна и напоминает с чего начиналась наша малая родина.