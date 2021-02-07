В Ярославле вывезли 5 тысяч кубов снега

Сегодня ночью улицы Ярославля чистили 40 машин и 100 рабочих. Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня ночью улицы Ярославля чистили 40 машин и 100 рабочих. В таком темпе город убирали в течении недели и в итоге вывезли 5 тысяч кубов снега.

— Основными задачами на сегодняшний день остаются вывоз снега и очистка улиц первой и второй категории. Так, только за вчерашние сутки с территории города было вывезено 680 кубов снежной массы. Ввиду резких перепадов температур основным видом работ городских служб в настоящий момент является противогололёдная обработка дорог и тротуаров, — пояснил директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

В дневные часы рабочие убирают лед с тротуаров, пешеходные переходы, дворы, крыши и дороги частного сектора.

Несмотря на это, от ярославцев регулярно поступают жалобы на снежную кашу под ногами.

- А где эти они ездят? Почему их не видно на дорогах днем? Или это только для видеоотчетов? - пишет Юрий Власов в группе "Мэрия Ярославля".