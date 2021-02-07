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Ярославская прокуратура требует закрыть сайт, где продают стероиды

Их могли купить даже дети
Влада Красоткина
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Ярославская прокуратура обнаружила сайты, на которых продают стероиды.

Ярославская прокуратура обнаружила сайты, на которых продают стероиды.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ярославская прокуратура обнаружила сайты, на которых продают стероиды. Распространение признали незаконным, потому что владельцы не поставили возрастное ограничение на интернет-площадках и купить товар могли даже дети.

- В суд направлено 2 административных иска о признании информации о продаже анаболических стероидов дистанционным способом запрещенной, - рассказала в прокуратуре

Сейчас прокуратура следит за устранением нарушений.