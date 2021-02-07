Ярославская прокуратура требует закрыть сайт, где продают стероиды

Ярославская прокуратура обнаружила сайты, на которых продают стероиды.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Ярославская прокуратура обнаружила сайты, на которых продают стероиды. Распространение признали незаконным, потому что владельцы не поставили возрастное ограничение на интернет-площадках и купить товар могли даже дети.
- В суд направлено 2 административных иска о признании информации о продаже анаболических стероидов дистанционным способом запрещенной, - рассказала в прокуратуре
Сейчас прокуратура следит за устранением нарушений.