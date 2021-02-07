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Какие сюрпризы от погоды ждать ярославцам на этой неделе

Февраль будет нетипично холодным
Влада Красоткина
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По прогнозам синоптиков, февраль станет самым морозным месяцем зимы.

По прогнозам синоптиков, февраль станет самым морозным месяцем зимы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже в этот понедельник в Ярославскую область придут сильные морозы. Резкие изменения в погоде нагрянули в выходные, но настоящие холода еще впереди. По прогнозам синоптиков, февраль станет самым морозным месяцем зимы.

Несмотря на ясную погоду, температура воздуха будет от -14 до -19 днем, а ночью может дойти до -29 градусов. В понедельник ожидается самая низкая температура на неделе до -18 днем, сообщил Гидрометцентр. Холода будут сопровождаться снегопадом.

Комсомольская правда просит вас заботиться о своем здоровье и одеваться теплее.