В Ярославле мужчина заживо сгорел в машине

Сотрудники пожарной службы на вызов приехали быстро, но спасти ярославца не успели. Фото: МЧС Ярославль

Вечером 5 февраля в Ярославле в машине BMW X5 заживо сгорел мужчина. Пожар случился на Липовой горе в гаражном комплексе "Автомобилист". По словам свидетелей, сотрудники пожарной службы на вызов приехали быстро, но спасти ярославца не успели..

- Подошел ближе, а там - обгоревшие до костей руки подняты вверх,- рассказывает очевидец трагедии ярославский писатель Виктор Левашов.

По предварительной информации причиной возгорания могла стать неисправность в проводке, рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области. Следователи проводят проверку.