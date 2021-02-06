Роспотребнадзор проверил воду в Ростове Великом Фото: Полина Вачнадзе

Роспотребнадзор по Ярославской области в очередной раз проверил качество воды в Ростове Великом. Местные жители с регулярностью жалуются на то, что воду, идущую из-под крана, нельзя не то, что пить, в ней страшно мыть посуду и мыться самим. То запах тухлой рыбы, то отвратительный цвет. При этом счета за воду выставляются как за нормальную.

Местный водоканал считал, что виной тому - вода в реке Устье. То в ней идет цветение, что влияет на запах и прозрачность, то туда попадают грязь и отходы с ближайших ферм. Проверки показывали наличие в воде органических удобрений, большое количество железа, хлора и алюминия, а также подтверждали сильную мутность, явно выше нормы.

Но главная проблема - в устаревших очистных сооружениях, которые уже не справляются с возложенными на них задачами. Роспотребнадзор вынес представление "Южному водоканалу". Компания должна предоставить план, как исправить ситуацию. Однако давно понятно, что исправить ее могут только финансовые вложения. Очистные системы не видели капитального ремонта не один десяток лет и устарели не только морально, но и физически.