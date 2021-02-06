Ярославские старшеклассники могут стать амбассадорами региона

Ребята должны снять видеоролики о своем крае и отправить их на туристический сервис Фото: Полина Вачнадзе

Школьники 15-17 лет из Ярославской области могут стать амбассадорами своего региона. Для этого им нужно принять участие в конкурсе "Страна открытий". Ребята должны снять видеоролики о своем крае и отправить их на туристический сервис RussPass. Слоган конкурса - "Открой свой город своей стране!".

У ребят будет возможность пройти курсы по созданию качественного контента, блогингу в соцсетях и креативному мышлению. После работы школьников будут использоваться для туристических путеводителей и размещены на образовательных платформах.

Победителей ждет большой тур: они отправятся в образовательно-туристическое путешествие вместе с известными блогерами и режиссерами проекта на детском поезде.

Прием работ начнется 9 марта, результаты озвучат 30 апреля. В составе жюри - Тимур Бекмамбетов, Региона Тодоренко, Ида Галич, Валя Карнавал и другие.