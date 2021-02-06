В Ярославскую область придет аномальный холод

Среднесуточная температура будет гораздо ниже нормы. Скриншот с сайта Росгидрометцентра

МЧС предупреждает ярославцев о скором похолодании. С 7 по 11 февраля в Ярославской области ожидается аномально-холодная погода. Среднесуточная температура, по данным синоптиков, будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Гидрометцентра, самая холодная ночь в Ярославской области ожидается с 7 на 8 февраля. Столбик термометра опустится до -26 градусов. Днем в понедельник, 18 февраля, будет солнечно и -18. Потом начнет теплеть: со вторника по четверг - -15, в пятницу - -14.