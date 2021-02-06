Ярославцы не дали взорваться дому из-за утечки газа

В Ярославле удалось предотвратить очередную трагедию, связанную со взрывом газа. ФОТО: страница Александра Трудоношина ВКонтакте

В Ярославле удалось предотвратить очередную трагедию, связанную со взрывом газа. Жители дома на улице Свердлова купили новую плиту, после чего решили сэкономить. Хозяин квартиры не стал обращаться к специалистам, решил, что может сам подключить технику как надо.

И ошибся. К счастью, ярославцы вовремя почувствовали характерный запах и на этот раз не стали проявлять самостоятельность и позвонили в газовую службу.

- Необходимо помнить, что запрещено законом и очень опасно самим подключать газовое оборудование. Данные работы должны проводиться специализированной организацией. В этом случае жители оперативно вызвали аварийную газовую службу. поэтому обошлось без тяжких последствий, - написал в соцсетях глава Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.