Полиция не дала ярославне стать акционером и получить дивиденды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бдительность сотрудницы банка и вмешательство полиции спасли 75-летнюю жительницу Ярославля от разорения. В Интернете женщина увидела заманчивое объявление: ярославцам предлагали стать акционерами проекта и получить большие дивиденды.

Пенсионерка позвонила по указанному номеру. Ей в красках объяснили, что ее ждет хороший заработок, но сначала нужно вложиться. Обязательно оформить кредитную карту и 100 тысяч с нее перевести на специальный счет.

Женщина пошла в банк. Девушке, которая оформляла ей кредитку, ярославна рассказала о "выгодном проекте" и что очень скоро разбогатеет.

- Зная о проблеме мошенничества в отношении пенсионеров, оператор заподозрила, что пожилая женщина может стать жертвой аферистов, и сообщила об этом в полицию. По вызову прибыл старший участковый уполномоченный ОМВД России по Кировскому городскому району майор полиции Вадим Ширинов. Он провел с пожилой женщиной разъяснительную беседу, объяснил, что она подверглась атаке мошенников, и убедил не переводить деньги неизвестным лицам, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.