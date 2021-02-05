В Рыбинске сдачу в автобусе выдают в пластиковых пакетиках

В автобусе №3 кондуктор выдает сдачу за проезд в специальных пакетиках на застежке. Фото: "Подслушано в Рыбинске"

Если вы поедете на общественном транспорте Рыбинска, то будьте готовы к неожиданностям. В том числе, и приятным. Например, в автобусе №3 кондуктор выдает сдачу за проезд в специальных пакетиках на застежке.

Рыбинцы теперь гадают: это кондуктор так креативит или в транспортной системе ожидаются перемены.

- Ничего себе, а пакетики с зип-застежкой так-то денег стоят! И вряд ли ему их дали пачку для этих целей. Но, как всегда и бывает, палка о двух концах. С одной стороны, молодец, заботится об удобстве своем и пассажиров. Но с другой стороны, еще один способ, как увеличить количества мусора, от которого и так планета гибнет, - рассуждает Анна Нестрепенко в группе «Подслушано Рыбинск».

- Кондуктору надо премию дать. Наверняка потратил свое личное время до поездок. Все разложил по пакетикам, сэкономил время свое и пассажиров, - пишет Нина Карелина.

Вот такие приятные мелочи случаются в Ярославской области.