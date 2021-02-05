Суд в Ярославле оставил под арестом Александра Смирнова

Заместителю координатора штаба Навального в Ярославле дали 10 суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославский областной суд сегодня 5 февраля, не стал отменять решение нижестоящей инстанции: заместитель координатора штаба Навального в Ярославле Александр Смирнов оставлен под арестом. Напомним, 1 февраля Кировский районный суд назначил ему административное наказание в виде 10 суток ареста.

- Александр Смирнов признан виновным в проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Также сегодня Кировский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей участника несогласованного митинга, который прошел в Ярославле 23 января.