Ярославца осудили за участие в несанкционированном митинге 23 января

Кировский суд вынес решение по очередному участнику несанкционированного митинга Фото: Иван ВИСЛОВ

Участник несанкционированного митинга, который прошел в Ярославле 23 января, ярославец Иван Багров оштрафован на 10 тысяч рублей. Такое решение сегодня, 5 февраля, вынес Кировский районный суд.

- Иван Багров принял участие в несогласованном публичном мероприятии в форме шествия 23 января, которое проходило в Ярославле от площади Труда до здания правительства области. На законные требования сотрудников полиции прекратить участие в незаконном публичном мероприятии и покинуть его не отреагировал, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.