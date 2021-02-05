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Общество

Ярославца осудили за участие в несанкционированном митинге 23 января

Мужчина должен заплатить штраф
Полина Вачнадзе
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Кировский суд вынес решение по очередному участнику несанкционированного митинга

Кировский суд вынес решение по очередному участнику несанкционированного митинга

Фото: Иван ВИСЛОВ

Участник несанкционированного митинга, который прошел в Ярославле 23 января, ярославец Иван Багров оштрафован на 10 тысяч рублей. Такое решение сегодня, 5 февраля, вынес Кировский районный суд.

- Иван Багров принял участие в несогласованном публичном мероприятии в форме шествия 23 января, которое проходило в Ярославле от площади Труда до здания правительства области. На законные требования сотрудников полиции прекратить участие в незаконном публичном мероприятии и покинуть его не отреагировал, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.