В Ярославле «стрелочника» оштрафовали за сход с рельсов четырех вагонов Фото: Никита ПОЛЬКО

Кировский районный суд Ярославля вынес решение по делу, которое находилось в производстве чуть меньше года. Дежурный по сортировочной горке станции «Ярославль Главный» признан виновным в нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта. В итоге компании был причинен крупный ущерб.

Напомним, что ЧП на путях произошло в июне 2019 года. При выполнении маневренных работ по расформированию состава грузового поезда дежурный нарушил правила безопасности. В итоге четыре вагона сошли с рельсов. Владелец вагонов понес большой ущерб – 3 миллиона рублей.

В суд дело передали в марте прошлого года, приговор озвучили только сейчас. «Стрелочника» приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей.