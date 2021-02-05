На счетах у ярославцев лежит больше 235 миллиардов рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За прошлый год вклады ярославцев увеличились на 4,3% - сейчас на счетах жителей региона лежит 235,4 миллиарда рублей.

Посчитали и деньги индивидуальных предпринимателей: на данный момент они хранят на вкладах 6,3 миллиарда, рост за 2020 год – 37,1%. Депозиты юридических лиц увеличились на 21,8% и составили 35,5 миллиарда рублей.

- Банковские депозиты остаются самым надежным инструментом сбережения с гарантированным доходом и государственным страхованием. В ряде случаев максимальная сумма страхового возмещения увеличена до 10 миллионов рублей. Например, при получении наследства, социальных выплат и грантов, при продаже квартиры. Также с октября прошлого года государственная страховка со стандартным покрытием в 1,4 миллиона рублей стала распространяться на потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, религиозные организации и благотворительные фонды, – пояснил управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

А тем временем, четверти респондентов, которые участвовали в опросе, не хватает денег на первостепенные нужды.