«Каша там смачная»: в Ярославле не чистят от снега платную стоянку

По мнению водителей, с которым сложно не согласиться, если за парковку берут деньги, то и условия на ней должны быть соответствующие. Фото: Оксана Николаева

- Снег за зиму не чистили ни разу, даже не заехать с утра. Зато вновь заставлены машинами обочины, в то время как стоянка пустая, - пишет аноним в группе «Ярославль Live».

- Только что мимо проезжал... Каша, не убрано и 4 машины стоит, - присоединился еще один пользователь.

- Каша там смачная. Нога по колено провалиться, - написал Алексей Борисович.

Все эти отзывы – о платной стоянке на Богоявленской площади в Ярославле. Первые полчаса парковка бесплатна, потом приходится раскошеливаться. Только вот водители не понимают, за что? Эта зима оказалась очень снежной, но, как утверждают ярославцы, за весь сезон снег со стоянки не убирали ни разу. По мнению водителей, с которым сложно не согласиться, если за парковку берут деньги, то и условия на ней должны быть соответствующие.