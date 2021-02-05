Каждому четвертому ярославцу не хватает денег на основные потребности

Если денег не хватает, ярославцы в первую очередь отказываются от покупки одежды и обуви Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Служба исследовании HH.ru провела опрос среди соискателей из ЦФО, в том числе, и Ярославской области. У людей спрашивали, хватает ли им их зарплаты, а если нет, то какой именно суммы.

Результаты оказались не очень радостными. Четверти опрошенных заработной платы не достаточно даже для того, чтобы удовлетворить первостепенные потребности. 43% респондентов признались – денег хватает, но с трудом. У остальных зарплаты достаточно, чтобы покрыть основные нужды.

Большая часть тех, кому денег не хватает, пояснили, что дополнительно им нужно порядка 20 тысяч рублей в месяц. 24% опрошенных признались, что им не достает 15-20 тысяч, 19% - 10-15 тысяч. Кому-то не лишними бы оказалась пара-тройка тысяч рублей.

Если денег не хватает, ярославцы в первую очередь отказываются от покупки одежды и обуви – 81%, от путешествий – 77%, досуга – 74%. В случае финансовой нужды обычно обращаются за помощью к родственникам, коллегам и друзьям (43%). Остальные ищут другие пути выхода из ситуации: пользуются кредитками, берут кредит в банке, обращаются к работодателю с просьбой выдать деньги в счет зарплаты. 4% респондентов прибегают к помощи микрофинансовых организаций.

А в Ярославском отделении Банка России подсчитали, что на счетах у ярославцев лежат 235 миллиардов рублей.