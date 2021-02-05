В Ярославле ограничат проезд по Добрынинскому мосту Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вновь закроют для проезда Добрынинский мост, правда, только на одну ночь и частично. Проезд по путепроводу ограничат с 20:30 6 февраля до 06:00 7 февраля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля, в это время на Добрынинском мосту пройдут работы по уборке и вывозу снега.

- Работы будут проводиться по полосам, полного перекрытия не планируется. На месте будут дежурить сотрудники ГИБДД, - пояснили в «Горзеленхозстрое».