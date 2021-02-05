В Рыбинске 17-летний подросток попытался украсть металл

Полиция установила, что к попытке ограбления причастен 17-летний подросток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Рыбинска поступил звонок о том, что на предприятие в центре города проник неизвестный. Он сорвал замок и пытался вынести металл.

Полиция установила, что к попытке ограбления причастен 17-летний подросток, ученик одной из школ города. Молодой человек признался: проходил мимо предприятия, через окно увидел, что лежит металл и решил воспользоваться ситуацией.

- Подросток вызвал машину для грузоперевозок и собирался на ней увезти металлические изделия. Но не успел это сделать, так как был замечен жителями соседнего дома, которые его спугнули, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Металл, который школьник собирался увезти, оценили в 17 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, расследование идет.