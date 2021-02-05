В Ярославской области рейсовый автобус влетел в светофор

Автобус снес светофор. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославской области рейсовый автобус №500 маршрута «Рыбинск - Ярославль» врезался в светофор, после чего конструкция упала на проезжающий мимо автомобиль. ДТП произошло недалеко от Тутаева, во время аварии пассажиров в автобусе не было, и, к счастью, ни один из водителей не пострадал.

Как пояснили в полиции, по предварительной информации, мужчина, который сидел за рулем автобуса, не справился с управлением.

В соцсети ярославцы обсудили аварию и многие отметили, что водители этого маршрута не ездят, а летают по дорогам.

- Летают как ошпаренные. Не удивительно, что этим закончилось.

- Такое ощущение, что он без тормозов с горки всегда катится.