Прокуратура нашла нарушения на ярославских кладбищах
Фото: Полина Вачнадзе
Прокуратура Заволжского района во время проверки выявила нарушения содержания двух кладбищ города – Тверицкого и Северного.
- Кладбища содержались в ненадлежащем состоянии, нарушались санитарно-эпидемиологические требования, - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
Например, отходы хранились без контейнеров, а под теми, что есть, не была оборудована твердая площадка. Также на кладбищах отсутствовали контейнеры. Нашли проверяющие и другие нарушения.
- В отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении, оно направлено в Роспотребнадзор по Ярославской области. Кроме того, внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения, - сказали в ведомстве.