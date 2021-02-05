Прокуратура нашла нарушения на ярославских кладбищах Фото: Полина Вачнадзе

Прокуратура Заволжского района во время проверки выявила нарушения содержания двух кладбищ города – Тверицкого и Северного.

- Кладбища содержались в ненадлежащем состоянии, нарушались санитарно-эпидемиологические требования, - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

Например, отходы хранились без контейнеров, а под теми, что есть, не была оборудована твердая площадка. Также на кладбищах отсутствовали контейнеры. Нашли проверяющие и другие нарушения.

- В отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении, оно направлено в Роспотребнадзор по Ярославской области. Кроме того, внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения, - сказали в ведомстве.