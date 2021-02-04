Синоптики предупредили ярославцев о сильном снегопаде Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты Центра «Фобос» предупредили жителей Центральной России о сильном снегопаде.

- В предстоящий вечер и ночь на пятницу начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемы интенсивными зарядами снега с общим количеством осадков до 8-13 миллиметров, что составит около 1/3 месячной нормы. Сугробы вырастут с 31 до 36 сантиметров, - обещают специалисты.

Вместе со снегопадами придут метели, соответственно ухудшится видимость. А вслед за непогодой придет похолодание, правда, не такое сильное, как обещали неделю назад. 35-градусные морозы «отменили», в выходные в Ярославской области будет около -20 ночью и -12…-17 – днем.

Как уточнили в Центре, такая стужа в феврале последний раз была почти 10 лет назад.