Ушел в отставку глава Ростовского района Сергей Шокин. ФОТО: администрация Ростовского района

Ростовский район остался без главы: Сергей Шокин подал в отставку по собственному желанию вчера, 3 февраля. На этой должности Шокин проработал чуть больше двух лет, с ноября 2018 года. Теперь временно исполнять его обязанности будет первый заместитель Ахмет Хадзиев.

Сегодня, 4 февраля, депутаты ростовской думы проголосовали за объявление конкурса по отбору кандидатов на вакантную должность. Конкурс должен пройти 4 марта.