Ярославцы превратили квартиру в свалку старых вещей

Семья из Заволжского района Ярославля рискует остаться без благоустроенного жилья. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Семья из Заволжского района Ярославля рискует остаться без благоустроенного жилья и переехать в какую-нибудь комнату в общежитии. Виной тому – их отношение к квартире, в которой они живут по договору социального найма. Ярославцы превратили свой дом в мусорную свалку, а жизнь соседей – в ад.

- Мусор складировался в квартире, что способствовало появлению неприятных запахов, в том числе, и на лестничной клетке в подъезде. К нанимателям регулярно ходили гости, шумные посиделки с распитием спиртных напитков мешали соседям, от них регулярно поступали жалобы, - рассказали в «нехорошей» квартире в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Кроме того, жильцы не считали нужным платить за коммунальные услуги и накопили большой долг. Представители районной администрации были вынуждены обратиться в суд, так как добровольно квартиранты к себе домой проверяющих не пускали. А им было необходимо проверить квартиру. Суд исковые требования удовлетворил.

Судебным приставам удалось убедить хозяйку открыть им дверь. Жалобы соседей на антисанитарию подтвердились. Если в ближайшее время наниматели не приведут жилье в порядок и не погасят долги по коммуналке, квартиры они лишатся договор соцнайма может быть расторгнут.