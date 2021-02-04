«Как из фильма ужасов»: рыбинцы раскритиковали местные больницы

В прошлом белоснежная дверь, сейчас вся в сколах, щелях и с затертой дверной ручкой. Фото: "Подслушано в Рыбинске"

В Рыбинске приоткрыли шкаф со скелетами и показали, в каком состоянии находятся городские больницы. В группу «Подслушано в Рыбинске» выложили пост, где прикреплена фотография больничной двери с табличкой «Терапевт».

«Как из фильма ужасов» подписали фото. В прошлом белоснежная дверь, сейчас вся в сколах, щелях и с затертой дверной ручкой.

- До такого довести - еще умудриться надо. Никогда не поверю, что на банку краски 100 рублей не найдется в казне больницы. Терапевт сам бы мог свой кабинет в порядок привести. Ничего сложного дверь покрасить. Лучше позориться, чем что-то сделать? - с грустью пишет Елизавета Василенкова.

Жители предполагают, что пошарпанная дверь - в Рыбинской городской больницы №1. Их догадки нашли подтверждение, на пост ответила Ирина Верховых - главная медицинская сестра ГБУЗ №1.

- О состоянии помещений в поликлинике администрации больницы известно. Часть поликлиники была отремонтирована ранее. Ремонт оставшихся помещений запланирован в этом году. В настоящее время проводится разработка проектно-сметной документации. Надеемся, что осенью сможем принимать наших пациентов в приятных глазу кабинетах в комфортных условиях, - объяснила женщина.