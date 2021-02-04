В Ярославле продали табачную фабрику

Британская компания Imperial Tobacco продала в Ярославле табачную фабрику «Балканская звезда», включая все склады, корпуса и офисы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Британская компания Imperial Tobacco продала в Ярославле табачную фабрику «Балканская звезда», включая все склады, корпуса и офисы. Площадь продаваемой недвижимости - 67 тысяч квадратных метров и 12 гектарах земли. Об этом сообщила консалтинговая компания JJL, которая участвовала в сделке.

Еще в 2016 году Imperial Tobacco закрыла «Балканскую звезду» и продала все активы из-за низкого спроса на табак. Теперь производство перенесено в Волгоград.

Новый владелец фабрики и сумма сделки остается в тайне. Известно только, что кирпичное здание может быть сдано под жилищный комплекс, сообщили РИА Новости.