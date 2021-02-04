В Ярославской области спасли рыбака, который заблудился на водохранилище

Мужчина потерял ориентир и не мог понять, где берег. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минувшие выходные специалистам спасательного отряда в Переборах пришлось вызволять из ледового плена рыбака. Тутаевец ловил рыбу на Рыбинском водохранилище рядом с Юршинским островом и так увлекся, что не заметил, как стемнело. Мужчина потерял ориентир и не мог понять, где берег.

И тут рыбак принял правильное решение, которое, возможно, спасло ему жизнь: он не стал двигаться наугад, а позвонил по номеру 112 и попросил помощи. К заблудившемуся мужчине направили спасателей. Тутаевца доставили на берег, медицинская помощь ему не понадобилась.

- Напоминаю жителям и гостям Рыбинского района, что перед тем как отправиться на рыбалку или отдых в незнакомое вам место необходимо изучить карту. С собой обязательно возьмите заряженный телефон, запас еды и питья. В случае, если вы перестали ориентироваться в пространстве, звоните в службу 112, - обратился начальник отдела ГО и ЧС администрации Рыбинского района Эдуард Каменко.